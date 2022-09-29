وزير التعليم: تحسين الثانوية العامة يتيح الفرصة أمام الطلاب للتميّز

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن أنّ الوزارة تدرس نظام التحسين في الثانوية العامة، ومنح الطالب الحق في إعادة العام الدراسي كاملا وليس تحسين مواد فقط، لإتاحة الفرصة كاملة أمامهم.

مشروع تحسين الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في مقر الوزارة، أنّه سيتم وضع آليات للمشروع، وهو عبارة عن مذكرة ومشروع قانون يُرفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة عليه، موضحا أنّ القيادة السياسية رحبت بهذه الأمر.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ التصحيح في الثانوية العامة إلكترونيا بشكل كاملا، ولن يعود العنصر البشري نهائيا، موضحا أنّه سيتم إعداد مراكز تصحيح على مستوى الجمهورية والأسئلة ستقيس المستويات العليا للتفكير.