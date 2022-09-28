التعليم: تدريب 5 آلاف معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2023

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستشكف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لإتاحة الفرصة للطالب للاستعداد لها، موضحا أنّ الوزارة ستدرّب 5 آلاف معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، والممارسات التدريسية، وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى، للارتقاء بمستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

بدء العام الدراسي الجديد

وأضاف حجازي، أنّ الوزارة أنهت جميع الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ السبت المقبل، لافتا إلى أنّ الوزارة ستعمل على إعادة الطلاب للمدارس، وعلى جميع المدارس الالتزام الكامل بتحية العلم وبالزي الرسمي الموحد، ومنع دخول الهواتف الذكية المحمولة إلى الفصول المدرسية، التي سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

تطوير منظومة التعليم ضرورة حتمية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر ضرورة حتمية، مشددا على ضرورة لكتشاف الموهوبين والفائقين، القادرين على صنع الفارق في المستقبل، حتى نصل إلى التعليم المنتج للإبداع، مؤكدا أنّ العام الدراسي الجديد 2023 سيكون مميزا، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.