تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. 85% اختيار من متعدد و15% مقالي

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان تفاصيل وشكل امتحانات الثانوية العامة 2023، التي ستعقد يوم 10 يونيو المقبل، صباح غد الخميس، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه إلى عقد الامتحاانات للعام الدراسي 2022-2023 ورقيا بنظام «البابل شيت»، بحيث تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وتشمل 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية، وستكون قصيرة.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا وليست إلكترونيا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2023، سوف تعقد ورقيا بنظام «البابل شيت» وليست إلكترونيا عن طريق «التابلت»، لافتا إلى أن عودة نظام التحسين في الثانوية العامة يتطلب تقديم مقترح تعديل تشريعي لمجلس النواب للموافقة عليه، موضحا أن الجميع داخل الوزارة يعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

تخصيص 15% للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على أن يكون 15% للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2022-2023، مشددا على أن هذه النسبة جيدة للغاية؛ لأن الفكرة هى أن يذاكر الطالب لإنتاج الإجابة ويستفيد من خلال التعلم والإنتاج.

نستعد جيدا لبداية عام دراسي جديد دون معوقات

وفي سياق آخر، أكد شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة استعدت جيدا لبداية العام الدارسي الجديد 2023، من خلال تجهيز المدارس وصيانتها وتعقيمها، وتطهير دورات المياه، للحد من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تلاشي أي معوقات أو مشكلات تواجه الدراسة، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ يوم السبت المقبل.