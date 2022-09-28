امتحانات الثانوية العامة 2023.. الشكل والطريقة قبل إعلانها رسميا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سيعلن خلال ساعات قليلة، كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التفاصيل المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة 2023، ستشمل حسم كل الأمور المرتبطة بالصفوف الثلاثة، الأول والثاني والثالث الثانوي العام.

امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونية بالكامل

وأشار المصدر، إلى أن التصور شبه النهائي، أن تكون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية بالكامل على أن تُعقد على مستوى الإدارات والمدارس وليس بشكل مركزي موحد، على أن تكون امتحانات الصف الثالث الثانوي ورقية بالكامل، لكن سيكون التصحيح إلكترونيا.

«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الدمج

ولفت المصدر، إلى أن امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الدمج بين الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»، والأسئلة المقالية التي لن تزيد عن 15% من عدد أسئلة كل مادة، على أن يتدرب الطلاب على شكل وطريقة الامتحانات على مدار العام الدراسي الجديد

وأوضح المصدر، أن وزير التربية والتعليم سيكشف بشكل تفصيلي، آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، وكيفية تدريب الطلاب على شكل وطريقة الامتحانات، من خلال النماذج التي سيجرى طرحها أمامهم على مدار العام الدراسي، بشكل إلكتروني، إما على التابلت أو المنصات التعليمية أو الموقع الرسمي للوزارة

ويرغب وزير التربية والتعليم في حسم كافة الأمور المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة مبكرًا، حتى يكون الطالب على علم مسبق بكل ما سيتم تطبيقه بعد ذلك، بحيث يغلق هذا الملف.

وينطلق العام الدراسي الجديد، يوم السبت المقبل، ولا نية لدى الوزارة لتأجيل الدراسة تحت أي ظرف، حيث انتهت المديريات من الاستعداد للعام الدراسي، وشدد الوزير على ضرورة تطبيق كل التعليمات الصادرة في هذا الشأن.