مطروح «جنة الله على الأرض».. شواطئ مجانية وألعاب متطورة وأسعار على قد الإيد

شواطئ مميزة تمتد بطول محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقًا حتى السلوم غربًا، مرورًا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، بطول 550 كيلو مترا من السواحل على البحر، يذهب إليها المواطنون من كافة انحاء الجمهورية، بجانب الوافدين من مختلف الدول، للسياحة العلاجية، حيث تعد جنة الله على الأرض، وتتميز بنقاء مياهها.

مطروح بها أجمل مياه بحر تطل على حوض المتوسط بسبب الطبيعة الربانية لهذه الشواطئ، من جمال تدرج المياه وألوانها المتنوعة المريحة للعين، والحفاظ على الشواطئ وحمايتها من التلوث بعد إلقاء أي مخلفات بها، والنظافة المستمرة للشواطىء، بجانب حماية الشواطئ من النحر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، هكذا وصف اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، جمال شواطئ مطروح، لـ«الوطن».

أسماء شواطئ مطروح المجانية

«مفتوحة بالمجان»، قالها «شعيب»، مؤكدا أن شواطئ مطروح الجميلة «الأبيض العام، وزمردة الأبيض، ولؤلؤة وبلوبيتش والشواطئ الواقعة على كورنيش مطروح الجديد من حمام كليوباترا واتجاه القصر» قُبلة للزائرين الذين يحصلون على خدمات مجانية.

رسوم بسيطة تصل قيمتها لـ5 جنيهات فقط، يدفعها الزائر كرسم دخول لبعض الشواطئ بهدف تحسين الخدمات بها من دورات المياه وغيرها، ومنها «عجيبة وروميل»، وفقا لمحافظ الأقليم.

الألعاب المائية.. متعة المصطافين بمطروح

ألعاب مائية يعشقها الأطفال والشباب والكبار، لما تتمتع به من مغامرة واستمتاع، تميز شواطئ الممحافظة الهادئة، فضلا عن انخفاض أسعارها بما يتناسب مع ظروف الأسر، وفق حديث الكابتن أحمد مراجع، مدير أحد الشواطئ بكليوباترا ومتخصص في الألعاب المائية لـ«الوطن»، قائلا: « الألعاب المائية في مرسي مطروح بجميع أنواعها هي المتعة والمغامرة التي يعشقها الأطفال والشباب والأسر على الشواطىء، والأسعار في متناول الجميع ولا نستهدف الربح بقدر ما نسعى لمتعة وإسعاد زوار مرسي مطروح من المصطافين من جميع أنحاء الجمهورية».

«أهم شيء العمل علي راحة الناس وتقديم خدمات شاطئية متميزة من الجلوس المريح وتوفير المشروبات والألعاب المائية وخدمات إنقاذ وتوجيه الزائرين بالاستحمام بعيدا عن أماكن الألعاب المائية» يقولها «مراجع».

«الجيتسكى والبانانا بوت، والباراشوت»، أبرز الألعاب المائية المتنوعة والمتطورة بحسب «أحمد»: أسعارها تبدأ من 100 جنيه حتى 400 جنيه، يقضي خلالها المصطافون أجمل الأوقات على شواطئ مطروح.