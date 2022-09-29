4 جلسات لـ«النواب» في دور الانعقاد الثالث.. البداية السبت المقبل

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، السبت المقبل، بموجب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد إيذانا ببدء دور الانعقاد للغرفة الأولي للبرلمان.

بداية جلسات البرلمان

ويعقد المجلس جلساته هذا الأسبوع على مدار يومي السبت والأحد، بحضور أعضائه، وتشهد الجلسة البرلمانية، السبت المقبل، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم ( 440 ) لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

وقرار رئيس الجمهورية رقم (316) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني. كما يتضمن إعلان الأسماء المعتذرة من الأعضاء عن حضور الجلسة، وكذلك أبرز الرسائل المرسلة إلى مجلس النواب فى بداية دور انعقاده الجديد.

وتشهد الجلسات البرلمانية المقرر لها الانعقاد، الأحد المقبل، خطوات عدة لإجراء انتخابات اللجان النوعية لعدد 25 لجنة برلمانية. وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

إعلان قوائم تشكيل اللجان

وستُعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويتم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس في الجلسة الأخيرة ليوم الأحد.

ويشار إلى أنّ مجلس النواب كان قد عقد جلسة برلمانية طارئة في الإجازة البرلمانية بناء على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس في ضوء حقه الدستوري، وشهدت الجلسة البرلمانية الموافقة على تعديل بعض الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.