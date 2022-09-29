خدمة عملاء بنك القاهرة.. مواعيد العمل والمستندات المطلوبة لفتح حساب

يواصل بنك القاهرة، بجميع فروعه فى كل مدن ومحافظات الجمهورية، تقديم جميع الخدمات المصرفية اليومية للجميع، ويقدم البنك أنواع متنوعة من القروض، تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط وإجراءات ميسرة لجميع عملاءه والمترددين على فروعه بكل المحافظات.

لذا تزداد عمليات البحث يوميا، عن أرقام خدمة عملاء ومواعيد عمل بنك القاهرة، من جانب شريحة واسعة من المواطنين.

خدمة عملاء بنك القاهرة

تحرص إدارة بنك القاهرة، على التواصل المستمر مع جميع المواطنين من خلال رقم 16990، الذي يستطيع من خلاله أى عميل الاستفسار عن أي شيء بخدمات البنك، وأنشطته المختلفة، للشركات أو أصحاب المعاشات، أو الموظفين أو رجال الأعمال أو أى من العملاء.

من المعروف أن مواعيد العمل اليومية داخل فروع بنك القاهرة، تبدأ من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً بجميع المحافظات، فيما عدا فروع بنك القاهرة الموجودة فى بعض الأماكن الحيوية مثل المطارات فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يحرص البنك على توفير خدماته بتلك الفروع على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك القاهرة

- صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

- مفردات مرتب وموثقة من جهة العمل.

- صورة من السجل التجاري، بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

أهم فروع بنك القاهرة

- فرع بنك القاهرة الكائن في 70 شارع الأزهر.

- بنك القاهرة بمنطقة مصر القديمة، الكائن في 921 شارع كورنيش النيل بحي مصر القديمة الدور الأول.

- فرع بنك القاهرة بحي شبرا، في 76 شارع شبرا، بمستشفى الراعي الصالح.

- فرع بنك القاهرة بشارع حسن محمد بالهرم، بجوار كايرو مول.

- بنك القاهرة في 6 شارع بستان الدكة، بمنطقة الأزبكية.