وظائف بنك القاهرة 2022.. اعرف أبرز التخصصات المطلوبة والشروط

أعلنت منصة «لينكد إن»، عن توافر وظائف بنك القاهرة 2022، وكشفت عن التخصصات والمهن المطلوبة وأبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن وظائف بنك القاهرة 2022، لذا تستعرض «الوطن»، تفاصيل تلك الوظائف وفقا لما كشفه حساب بنك القاهرة الرسمي على موقع LinkedIn.

تخصصات وظائف بنك القاهرة 2022

وجاءت التخصصات المطلوبة لوظائف بنك القاهرة بخدمة العملاء كما يلي:

- تقبل وظائف بنك القاهرة 2022 من حملة المؤهلات العليا تخصص التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد والتمويل.

- تقبل الوظائف خريجي دفعات 2019 – 2020 -2021 -2022.

- تقع العديد من المهام على موظف خدمة عملاء بنك القاهرة وهي كما يلي:

مهام عمل موظف خدمة العملاء بالبنك: تحقيق الأهداف المالية/ غير المالية المحددة من خلال تقديم خدمة عملاء متميزة وفعالة في نطاق السياسات والإجراءات التي وضعها البنك.

مسؤوليات العمل: إدارة وقت الخدمة الذي يقضيه العميل بشكل فعال للوصول إلى تقديم خدمة مقبول في وقت سريع.

الالتزام بمعايير خدمة BDC في جميع الأوقات.

تقديم خدمات غير متحيزة ومختصة وخالية من المشاكل والحفاظ على ذلك من أجل تلبية توقعات العملاء وتحقيق رضاهم.

ضمان مقترحات الجودة لقسم الائتمان للأفراد لتقليل عدد الحالات المرفوضة.

الملكية الكاملة لشكاوي العملاء والتأكد من معالجتها وفقًا لمعايير الجودة / الخدمة الموضوعة.

يجب أن يكون على دراية كاملة بالمنتجات والخدمات المصرفية لزيادة حجم الأعمال وتحديد فرص البيع المتقاطع.

الإبلاغ عن الانحرافات للوصول إلى تصنيف تدقيق مقبول للفرع.

الوعي بسياسات الائتمان / دليل التشغيل، وذلك لاحتواء حالات المخاطر والرفض إلى الحد الأدنى.

تنظيم شكل عمله ومظهره للحفاظ على صورة البنك.

شروط وظائف بنك القاهرة 2022

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في «التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد والتمويل».

عام التخرج 2019 ، 2020 ،2021 و 2022.

حسن المظهر مع مهارات الاتصال والتفاوض جيدة.

إجادة اللغة الإنجليزية.