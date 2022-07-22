وظائف خالية في 4 بنوك منها بنك مصر.. التقديم والشروط

أعلن كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر والمشرق وستاندرد تشارترد عن حاجة كل منهما لشغل وظائف خالية داخل قطاعات مختلفة بتلك المؤسسات المالية والمصرفية، شرط توافر عدد من الخبرات والقيام بمجموعة من المهام فضلا عن بعض الشروط والمؤهلات التي يتطلب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل عليها ويجيدها.

وظائف بنك مصر

كشف بنك مصر عن حاجته لـ وظيفة محلل ائتمان الشركات وذلك عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» بشروط هي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على خبرة لا تتخطى 3 سنوات .

- أن يكون المتقدم خريجا جامعيا بتقدير جيد «حد أدنى».

- ان يكون المتقدم من سكان القاهرة، ولا يوجد له أقارب لدى بنك مصر.

- أن يجيد التواصل مع العملاء الجدد من الشركات وتحليل احتياجاتهم وقدراتهم.

- يستطيع إعداد تقييمات الائتمان بما في ذلك نظرة عامة على الشركة، وهيئة الخدمات المالية، وتحليل الصناعة، والمخاطر، والهيكل، والتوقعات.

- يجيد التعامل مع عمليات العميل الحالي وضمان سلاسة دورة المعاملات وآلية المراقبة.

- التقديم السريع يتم يتم من موقع البنك على «لينكد إن».

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما نوه مصرف أبوظبي مصر على حسابة الخاص على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لشغل وظيفة مدير العلاقات للعمل في القاهرة بشروط هي:

- أن يكون حاصلا على درجة جامعية / كلية.

- يملك من 6-8 سنوات من الخبرة المصرفية القوية ويفضل أن يكون ذلك في إدارة الأولويات / الثروات.

- يجيد إدارة محفظة عملاء المصرفية الذهبية وتقديم مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات لتحقيق أهداف الإيرادات وأهداف نمو المحفظة عبر مجموعة من المنتجات والخدمات لمجموعة محددة مسبقًا من العملاء لإنشاء علاقة دائمة مربحة.

- تحقيق أهداف الحجم والإيرادات من خلال الجمع بين اكتساب العملاء وتوسيع العلاقات، بالإضافة إلى شبكة عملاء متنامية من خلال استخدام مصادر متنوعة.

- التقديم السريع يتم يتم من موقع البنك على «لينكد إن».

وظائف بنك المشرق

وعبر موقع «لينكد إن» نوه بنك المشرق عن حاجته لوظيفة مدير مساعد التوظيف بشروط ومهام هي:

- يملك خبرة 6 سنوات أو أكثر في مجال الموارد البشرية في منصب مماثل.

- لديه فهم جيد لمتطلبات الأعمال المصرفية.

- يملك الخبرة والمهارات في تقييم المرشحين لتقييم الوظيفة والملف الشخصي المناسب.

- يجب أن يكون من خلال المعرفة بقانون الهجرة والعمل.

- الاهتمام الصريح بالتفاصيل.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- وضع خطط لتعيين الوظائف مع المدير المباشر.

- التنسيق مع المديرين المباشرين لتحديد متطلبات الموارد البشرية وتطوير مواصفات المرشحين للوظائف المفتوحة.

- التقديم السريع يتم يتم من موقع البنك على «لينكد إن».

وظائف بنك ستاندرد تشارترد

وبحسب الموقع الرسمي للبنك البريطاني على شبكة الإنترنت فإنه في حاجة إلى موظف يقوم بشغل وظيفة (مشارك ، محلل ائتمان) بشرط ومهام هي:

- يملك خبرة ذات صلة لا تقل عن 3-5 سنوات مكتسبة إما في مجال البنوك أو الخزانة أو البيئة المحاسبية.

- لديه قدرة تحليلية قوية تركز على تقييم ومعايرة مخاطر الائتمان.

- يملك مهارات اتصال شفهية وكتابية قوية (باللغة الإنجليزية)، مع قدرة مثبتة على العمل عبر الثقافات وفي بيئة ديناميكية.

- يكون قادر على إجراء حوار موثوق على جميع مستويات المنظمة، وكذلك مع العملاء.

- مؤهلات ماجستير إدارة الأعمال أو المحلل المالي المعتمد مفيدة، ولكنها ليست مطلوبة.

- تطوير توقعات الأداء المتوقعة للسنة الحالية والآجلة.

- تقييم قوة الميزانية العمومية، جنبًا إلى جنب مع التدفقات النقدية وضعف الربحية، من خلال تحليل النسبة واختبار الضغط.

- التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك.