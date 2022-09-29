الصحة: تدريب 49 ألف شخص على طرق الفحص للوجبات المدرسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب أكثر من 49 ألف مُتدرب من أعضاء لجان استلام التغذية المدرسية بجميع محافظات الجمهورية، وتضمّنت التدريبات طرق الفحص الظاهري للوجبات المدرسية للتأكد من سلامة الوجبة المقدمة للطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

خطة للإشراف على الوجبات المدرسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى وضع خطة للإشراف على الوجبات المدرسية، من خلال الرقابة والتفتيش على مرحلة تسليم الوجبات المُوردة للمدارس، وسحب عينات من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

إشراف على مخازن ومطابخ التغذية المدرسية

وأضاف عبدالغفار، أنّه يتم الإشراف والمتابعة بشكل مستمر على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس «الفكرية - المكفوفين - الصم والبكم - مطابخ بنك الطعام»، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بمحيط المدارس.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بالاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان، المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.