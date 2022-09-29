الناجي الوحيد في حادث «طلاب طب الشرقية» يغادر المستشفى.. حالته تحسنت

قال الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزي، إن كريم أحمد السيد يوسف، الطالب بكلية الطب بفاقوس، والمصاب في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة، غادر المستشفي بعد تحسن حالته الصحية.

الفحوصات تكشف الإصابات التي تعرض لها طالب الطب

وأضاف مدير مستشفى فاقوس في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبل الطالب أمس بعد إصابته في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة وأسفر عن إصابته ووفاة 4 من أصدقائه، وأجريت له الفحوصات الطبية وتبين إصابته بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأوضح، أنه تم حجز الطالب في العناية المركزة ثم نقله إلى غرفة عادية، وتلقى العلاج اللازم، وخرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء.

انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في مركز فاقوس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهري.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من أحمد أشرف محمد علي شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، وإصابة كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة. وجميعهم طلاب بالفرقة الثالثة والرابعة بكلية الطب.

ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، وتم تحرير المحضر اللازم.