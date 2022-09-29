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«الشرقية للدخان»: المصريون أنفقوا 68 مليار جنيه على «التدخين» العام الماضي

70 مليار سيجارة و6 آلاف طن معسل إجمالي الاستهلاك في «2021 – 2022»

كتب:

محمد الدعدع
10:40 ص | الخميس 29 سبتمبر 2022
التدخين

التدخين

كشف تقرير صادر عن الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، عن أن المصريين استهلكوا 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021 – 2022، بزيادة مليار سيجارة عن العام السابق، في حين تراجع حجم إنفاقهم على تدخين المعسل لـ6 آلاف طن، مقارنة بـ9 آلاف في 2020- 2021.  

67 مليار جنيه فاتورة الإنفاق على التدخين

وكشف تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي 2021-2022، المرسل إلى البورصة المصرية، عن أن الشركة الحكومية باعت محلياً بـ  67 مليارا و882 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ63 مليارا و676 مليون جنيه في العام السابق له، رغم تراجع إنتاج الشركة المدرجة في البورصة إلى 88 مليار سيجارة من 94 مليار العام السابق.

تراجع 14% في صادرات «إيسترن كومباني»

صدرت «إيسترن كومباني»، 71 مليون سيجارة بتراجع قدره 14% من 83 مليون العام السابق، كما تراجعت صادرات الشركة من المعسل إلى 613 مليون طن من 968 مليون في العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات 56 مليون جنيه العام المالي الماضي، من 76 مليون العام السابق.

تصدير 19 مليار سيجارة للشركات الأجنبية

تراجع إنتاج الشركة التي تستحوذ على حقوق الإنتاج للشركات الأجنبية في السوق المحلية، إلى 19 مليار سيجارة العام الماضي، من 21 العام السابق، بإيرادات 2.047 مليار جنيه من 2 مليار و363 مليون جنيه العام قبل الماضي.

80 مليار جنيه سددتها الشركة لـ«الضرائب» 

وذكرت الشركة، صاحبة أكبر حصيلة ضريبية مقدمة إلى الدولة، أنها سددت 80 مليارا و602 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية بالإضافة إلى حصة الدولة في الأرباح خلال العام المالي الماضي، وهو ما يمثل 268.7 مليون جنيه يومياً، وتبرعت بـ36.5 مليون جنيه للمستشفيات.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.