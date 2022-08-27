خيري بشارة: اختلفت مع علي بدرخان بسببب فيلم «رغبة متوحشة»

تحدث المخرج خيري بشارة عن فيلم «رغبة متوحشة» الذي أخرجه ولعبت بطولته الفنانة نادية الجندي والفنان محمود حميدة والفنانة سهير المرشدي، والمشكلة التي وقعت في نفس عام عرضه مع المخرج علي بدرخان الذي أخرج فيلم «الراعي والنساء»، من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة سعاد حسني والفنانة يسرا.

وأوضح «بشارة» خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الجمعة، أن خلافًَا وقع بينه وبين المخرج علي بدرخان لتقديم الأخير نفس القصة في نفس العام تحت اسم «الراعي والنساء».

مشروع علي بدرخان في الأصل

وأشار إلى أن المشروع في الأصل هو مشروع علي بدرخان وكتب له السيناريو وحيد حامد نقلًا عن قصة مسرحية إيطالية، ولم تعجبه كتابة وحيد حامد، وقرر عدم إخراج الفيلم وترك المنتج حسين قلا والذي كان اشترى السيناريو بالفعل.

وأكد أنهم حاولوا اقناع علي بدرخان بإخراج الفيلم ولم يستطيعوا، لافتًا إلى أن المنتج حسين القلا قال له: «هو أنا أعمل لكم الأفلام اللي بتخسرني وأنتوا بتحبوها، ولما يكون فيه فيلم ممكن يكسبني ترفضوا تعملوه» لافتًا إلى أنه أخرج الفيلم بالفعل ولكنه كان مشروع علي بدرخان من قبل.