مسلم بـ«الاتصال الحكومي»: الإعلام «رسالة سامية».. والصحفي يتسم بالمهنية

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن، ورئيس شبكة قنوات dmc، إنّ الإعلام مهنة ذات رسالة سامية، وهو ما يفرقها عن أي مهنة أخرى، لذلك لا بد أن الصحفي يتسم بالضمير والمهنية في إرسال المعلومة للمواطن.

وأضاف «مسلم»، خلال كلمته في جلسة «حوار الصحافة العربية»، بمشاركة عبدالله سالم رئيس تحرير ديلي أوبزرفر، والسلطان القحطاني رئيس تحرير موقع الرياض بوست، أنّ الهدف الذي يسعى إليه العاملين في مجال الإعلام هو تقديم الخير للمواطن، لذلك يسعى الإعلام على تقديم الوعي الحقيقي للمواطن.

وأشار مسلم إلى أنّ التطور الذي يجب أن تشهده الصحف، تطور في الصورة، موضحا أنه يجب على الصحفي في هذه الأيام أن تكون لديهم آليات المهنة من تقنيات حديثة للسوشيال ميديا، والتصوير الصحفي، ومحركات البحث على «جوجل».

وأوضح أنه بعد ثورة يناير وصلت الصحافة المصرية إلى مرحلة أن تكون بلا سقف ما أدى إلى الفوضى، مشيرًا إلى أنّ الحرية مسؤولية، وأن الإعلام يجب يرتبط بالوعي للمواطنين فيما يقدمه، وأن يركز فيما يقدم من ماذا ولماذا وأين ومتى، وأن السياسية التحريرية الحقيقة للمجتمع هي قيمه المجتمعية.

وأقيمت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، على مدار يومين 27 و28 من الشهر الجاري، تحت شعار «تحديات وحلول».

يذكر أن هذه الفعاليات أقيمت تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وانطلقت فعاليات الدورة الـ 11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية لأكثر من 160 متحدثاً ومشاركاً، للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لتحديات المستقبل.

وتضمن المنتدى، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، تحت شعار «تحديات وحلول» في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 80 فعالية تتنوع بين 7 جلسات رئيسية، و10 خطابات ملهمة، و6 فعاليات استباقية، و6 ورش عمل، و13 منصة تفاعلية، بالإضافة إلى 40 فعالية مصاحبة للحدث، تسلط جميعها الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية الملحة، وتستشرف مستقبل علاقتها بالاتصال الحكومي، ودوره في تحقيق النمو فيها.