«مسلم»: الإعلام يتصدى للشائعات باحترافية شديدة ويحمل مسؤولية توعية الشباب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن وسائل الإعلام لها دور مهم وفعّال في مواجهة الشائعات التي يثيرها البعض على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعمل الصحفيون في وسائل الإعلام كافة على تقصي الحقائق، والتأكد من صحتها، من خلال الاستعانة بالجهات المعنية.

مسؤولية كبيرة على عاتق الإعلام

وأضاف «مسلم»، خلال الندوة التي نظمتها مكتبة مصر العامة بدمنهور، الخميس، بعنوان «الصحافة المصرية ومستقبلها»، على هامش فعاليات معرض دمنهور الخامس للكتاب، أن الإعلام يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في توعية الشباب، وتوضيح حجم الإنجاز الجاري في المشاريع التي تنفذها الدولة، كما لعب دورًا مهمًا في مواجهة الإرهاب، وفي دعم أجهزة الدولة، إلى جانب جهده الكبير والتوعية في ملف الوحدة الوطنية وتعزيز ثقافة التسامح، ما كان له أثره الواضح في مختلف المنصات والحوارات الوطنية والفكرية.

«التواصل الاجتماعي» سلاح ذو حدين

وأوضح «مسلم» أن منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فالبعض يستخدمها في بث سمومه في مواجهة جهود الدولة لإثارة الفتن والبلبلة فى المجتمع، إلا أن الأيام الماضية شهدت تطورات كبيرة في أدوات الإعلام لمواجهة تلك المحاولات.

وأشار رئيس «الثقافة والإعلام» بالشيوخ إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتعزيز دور الإعلام لتوطيد الهوية الوطنية، خصوصًا لدى الأطفال باعتبارهم نواة المجتمع وأساسه، كما تتخذ منهجًا للرد على كل الشائعات بالحقائق، والإعلام الوطني يؤدى هذا الدور حاليًا باحترافية شديدة.