قبل عرضها.. تفاصيل الحلقة السابعة من House of the Dragon

حالة من التشويق يعيشها جمهور House of the Dragon في انتظار الحلقة السابعة من المسلسل، خاصة بعد احتدام الأحداث بشكل كبير وحدوث عدد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة في الحلقة السابقة من المسلسل، التي شهدت بداية الصراع بين الأميرة «رينيرا» وشقيقها «إيجون» على العرش، وارتفعت مشاهداتها بنسبة 3% عن الحلقة الخامسة من المسلسل، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وتحمل الحلقة السابعة من مسلسل House of the Dragon عنوان «Drift mark»، من المتوقع أن تكون مدتها حوالي 64 دقيقة، ومن إخراج ميجيل سابوجنيك، الذى تولى إخراج الحلقتين الأولى والسادسة، وتعرض الحلقة الجديدة يوم الأحد 2 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثالثة من صباح الإثنين 3 أكتوبر حسب توقيت القاهرة.

ملامح الحلقة السابعة من House of the Dragon

وفي الوقت تنظم شبكة «HBO» المنتجة لمسلسل House of the Dragon عرضًا خاصًا للنقاد لمشاهدة الحلقة الجديدة قبل طرحها على المنصة الإلكترونية، كشف الناقد اللبناني خليل حنون عن ملامح الحلقة السابعة من المسلسل، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «تبدأ بجنازة، والتاريخ يتذكر الأسماء لا صلة الدم، العين ليست بالعين، وأبواب الصدام فُتحت على مصراعيها، هناك مواجهة حابسة للأنفاس، وأمير يحترق والدم يعصرونه عصرا، ونهاية لم تكن في البال».

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة وفاة الملك «فيسيريس» ويحتدم بعدها الصراع بين المرشحين الثلاثة المحتملين لخليفته شقيقه دييمون، وابنه إيجون الثاني، وابنته ووريثه المعترف بها رسميًا رينيرا، خاصة أن الموسم الأول قارب على نهايته حيث لم يتبقى سوى 4 حلقات، وتعرض الحلقة الأخيرة من الموسم في 23 أكتوبر المقبل.