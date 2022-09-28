تردد قناة كوكيز على نايل سات.. تعرض مسلسل «House of the Dragon»

كشفت قناة كوكيز، المخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال، ترددها الجديد على نايل سات، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل ما يجرى عرضه عبر شاشتها على مدار اليوم من أفلام كرتونية ومسلسلات وأغاني خاصة بالأطفال.

تردد قناة كوكيز، يهم قطاع كبير من الأمهات خاصة اللاتي تحرصن على تنزيلها لأبنائهن على نايل سات، لمتابعتها والجلوس أمامها للترفيه، تعرض القناة أيضًا مسلسلات وأفلام أجنبية متميزة نجحت في جذب الجمهور لها.

تردد قناة كوكيز

وجاء تردد قناة كوكيز وفقًا لما تم نشره عبر الحساب الخاص للقناة على «فيس بوك»، كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- الاستقطاب: افقي

- معدل الترميز: 27500

وتعرض قناة كوكيز الكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية بالإضافة إلى الأغاني الممتعة، وذلك بشكل مجاني، بالإضافة إلى مسلسل House of the Dragon، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ عرضه.

كيفية ضبط تردد قناة كوكيز

- اضغط على القائمة من الريموت الخاص بالتلفزيون.

- اضغط على زر موافق ثم اضغط على أيقونة خيارات.

- اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

- أضف تردد القناة ثم اضغط على زر OK، وسيتم تحميل القناة على الفور.