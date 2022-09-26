مسلسل house of the dragon الحلقة 6.. صراع مثير بين الأميرة «رينيرا» وشقيقها

أحداث مثيرة ومشوقة، خلال مسلسل house of the dragon الحلقة 6، حيث شهدت العديد من المفآجات والأحداث غير المتوقعة للجمهور، خاصة في ظل تعرف الأميرة «رينيرا» على «لينور فيلاريون» الذي اختاره والدها للزواج بها.

مسلسل house of the dragon الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل house of the dragon الحلقة 6، صراعا بين الأميرة رينيرا وشقيقها أيجون من الأب الملك فسيريس تارجاريان، على عرش الممالك السبع، واشتد الصراع بينهما حيث جاءت مدة الحلقة ساعة و7 دقائق كاملة.

وعرضت الحلقة السادسة من المسلسل، يوم الأحد الماضي في تمام الساعة التاسعة مساء، حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، على قناة «HBO» ومنصتها الإلكترونية «HBO Max».

نجاح كبير لمسلسل House of the Dragon

كشفت منصة osn، عن تحطيم مسلسل House of the Dragon، الأرقام القياسية للمشاهدة في تاريخ المنصبة منذ انطلاقها، بفضل حلقات المسلسل العالمي الذى مازال يعرض حتى الآن.

أشارت osn، في بيان، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل المشتق نجحت في أن تتخطى بنسبة وصلت 25%، من مشاهدات المسلسل الأصلي جيم اوف ثيرونز وبالتحديد الحلقة الأخيرة من اخر مواسمه هو الموسم الثامن .

موعد عرض المسلسل

بدأ عرض المسلسل بالتزامن مع عرضه الأول في الولايات المتحدة يوم 22 أغسطس الماضي، وهو مكون من 10 حلقات، ويتبقي 4 حلقات على نهاية عرضه، حيث تتصاعد الأحداث بشكل تشويقي مثير.