تفاصيل الحلقة الـ5 من House of the Dragon.. «رينيرا بين قلبها والعرش»

يستعد جمهور مسلسل House of the Dragon لموعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل، والتي من المتوقع أن تضم عددًا من المفاجآت خاصة مع الأحداث التي شهدتها الحلقة الرابعة في العلاقة بين الأميرة «رينيرا» وعمها الأمير «ديمون»، حيث ترتفع المخاطر لدرجة أعلى مع احتمالية إقامة حفل زفاف ملكي لوريثة العرش الحديدي.

وتحمل الحلقة الخامسة من مسلسل House of the Dragon، اسم «We Light the Day» ومدتها 60 دقيقة، ومن المقرر عرضها يوم الأحد 18 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساء، حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، على قناة «HBO» ومنصتها الإلكترونية «HBO Max»، وهو ما يوازي الثالثة من صباح اليوم التالي حسب التوقيت في القاهرة، وتحمل الحلقة توقيع كلير كيلنر التي تولت إخراج الحلقة الرابعة.

الناقد خليل حنون عن الحلقة الخامسة من House of the Dragon: رائعة

تسمح شبكة «HBO» للنقاد بمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها المقرر للجمهور، وكشف الناقد اللبناني خليل حنون الملامح الأولية للحلقة المنتظرة من مسلسل House of the Dragon، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «شاهدت آخر ربع ساعة من الحلقة مرتين.. رائعة»، متابعًا: «باختصار الجرذان ستشرب الدماء، الملكة أصبحت خضراء رينيرا بين قلبها والعرش، والعرس الأحمر يحوم».

مشاهد من الحلقة الخامسة من House of the Dragon

وسرب عدد من النقاد أحداثًا بسيطة من الحلقة الخامسة، وأبرزها أن الأميرة «رينيرا» ستبدأ في التعرف على «لينور فيلاريون» الذي اختاره والدها للزواج بها، بعد ما رفض طلب شقيقه «ديمون» في الزواج منها، وعلى الجانب الآخر تتحدث «أليسينت» مع والدها «أوتو» بعد أن أقاله الملك في الحلقة السابقة، بينما تسير أمور الزواج بشكل جيد تبدأ الأزمة في نهاية الحلقة مع ظهور الملكة «أليسنت هايتور» بفستان أخضر.