تحركات مكثفة لمصدري مواد البناء لفتح أسواق جديدة في أفريقيا

يستعد مصدرو قطاعي مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية لزيادة تحركاتهم خلال الفترة المقبلة في القارة الأفريقية، من أجل تنمية صادرات القطاعين وفتح أسواق جديدة في دول القارة.

بعثة تجارية إلى كينيا في بداية أكتوبر

ومن المرتقب أن يطلق المجلس التصديري لمواد البناء، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية بعثة تجارية إلى كينيا في بداية أكتوبر المقبل، حيث أرسل المجلس التصديري لمواد البناء، مؤخراً، عدة خطابات إلى الشركات الأعضاء، يخطرهم فيها بانطلاق البعثة بداية من 4 أكتوبر، مشيراً إلى أن البعثة ستضم العديد من الشركات المصرية العاملة في أكثر من قطاع داخل المجلسين.

وبحسب خطاب المجلس، فإن البعثة ستشهد عقد لقاءات مع جهات وهيئات حكومية، فضلاً عن الاتحادات والغرف التجارية، كما ستتضمن لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال وكبرى الشركات المستهدفة، بهدف بحث إمكانية إبرام تعاقدات أو توكيلات، فضلاً عن التعرف على الفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة.

وأكد المجلس أنه سيتم ترتيب زيارات ميدانية لمقرات الشركات الكينية لكل شركة ضمن البعثة للتعرف على المسئولين بتلك الشركات، فضلا عن تنظيم ندوة مختصرة عن التجارة والاستثمار فى كينيا.

زيادة عدد البعثات التجارية بالأسواق الأفريقية

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد البعثات التجارية التي نظمتها المجالس التصديرية إلى أفريقيا، وتحديداَ إلى كينيا، حيث أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى أنجولا أواخر يونيو الماضي، وهي البعثة التي جاءت ضمن خطة المصدرين للنفاذ إلى السوق الأفريقية، ويسعى المجلس لتنظيم بعثات تجارية خلال الأشهر المقبلة إلى أسواق أخرى منها موريتانيا وليبيا والعراق.

وفي الشهر الماضي، قام المجلس التصديري لمواد البناء بعقد اجتماع بالتنسبق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في «أربيل» بشمال العراق، لبحث تصدير منتجات مصرية، وقال المجلس إن الإقليم به فرص تصديرية كبيرة لمنتجات مواد البناء، في ظل مشروعات التشييد والبناء المتنامية في المنطقة.