WATCH IT تذيع أولى حلقات «أم الدنيا» اليوم: وثائقية درامية تروي تاريخ مصر

أعلنت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»، الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»

وتتكون السلسلة من 15 حلقة، تسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث، وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ نحو 20 ألف عام، مرورا بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.

وتسلّط الحلقات الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور، لتربط بين المشاهد وشخصيات مهمة في تاريخ الدولة المصرية، وتضيف للمادة التاريخية بُعدا إنسانيا ودراميا لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.

«أم الدنيا» يهدف لحفظ التراث المصري

وعلقت WATCH IT: «نحن ندرك أنّ تاريخ مصر لا يمكن اختزاله في تاريخ مصر القديمة فقط لذلك سيتبع الموسم الأول موسم آخر يسرد تاريخ مصر القبطية، الإسلامية وتاريخ مصر الحديث لتكون WATCH IT أول من قدم عمل يقوم على حفظ التراث المصري بالكامل في هيئة مادة بصرية في متناول الجميع بشكل ترفيهي حديث يليق بحضارتنا وتاريخنا العظيم».

شارك في صناعة السلسلة لجنة ضمت عددا كبيرا من علماء المصريات والتاريخ المصري الحديث، ولجنة من المتخصصين في مجالات مختلفة، لمراجعة المعلومات والسياقات التاريخية التي وردت في السلسلة، لضمان تقديم عمل توثيقي هو الأول من نوعه الذي يسرد تاريخ مصر مرورا بكل الحضارات.

سوسن بدر تقدّم «أم الدنيا»

ويستضيف «أم الدنيا» الذي تقدمه الفنانة القديرة سوسن بدر على مدار حلقاته، عدد من الأساتذة في علم المصريات، منهم الدكتورة ياسمين الشاذلي الحاصلة على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة چونز هوپكنز بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتورة سحر سليم أستاذة الاشعة بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو مشروع المومياء التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، والدكتور مصطفى محمد الصغير مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وعالمة المصريات المؤرخة Hourig Sourouzian عضو مراسل في معهد الآثار الألماني، وعضو في إيكوموس أرمينيا، ومتخصصة في الفن المصري وخاصة النحت المصري، وتدير «مشروع ترميم معبد ممنون وأمنحتب الثالث» بالأقصر تحت رعاية وزارة الآثار المصرية، ومعهد الآثار الألماني.

وسلسلة أم الدنيا من كتابة وإخراج محمود رشاد، وتعرض حلقاتها يوم الخميس من كل أسبوع حصريا على منصة WATCH IT من خلال تطبيقها أو موقعها على الانترنت.