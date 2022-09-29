تنسيق معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا 2022.. اعرف الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا 2022.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا 2022، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، واختيار زر «الحصول على النتيجة».

خطوات تنسيق معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا 2022

وجاءت خطوات تنسيق معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا 2022 كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار زر« خدمات تنسيق الشهادات الفنية».

- يختار الطالب مصدر الحصول على شهادة الدبلومات الفنية.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- يبدأ الطالب في إدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يستطيع الطالب أن يقوم بطباعة بطاقة الترشيح بعد ظهور نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا 2022:

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262 درجة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى بيان لها، أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على ضرورة الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من خلال تعقيم كافة الجامعات، وأنه يجري حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمختلف الجامعات الحكومية.

الحدود الدنيا للمعاهد

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0 درجة.

- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 262.0 درجة.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 206.0 درجة.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 207.0 درجة.

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 208.0 درجة.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0 درجة.

- العالي حاسب وادارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260.0 درجة.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 206.0 درجة.