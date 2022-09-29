انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب الأحد المقبل.. الاقتراع سري

يعقد مجلس النواب 3 جلسات برلمانية يوم الأحد المقبل، لإجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية، وذلك لاختيار هيئة مكتب كل لجنة التي تضم رئيسا ووكيلين وأمينا للسر.

تأتي هذه الإجراءات في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني .

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تبدأ فعاليات الجلسة البرلمانية الأولى يوم الأحد،حيث يتلقى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس في الجلسة البرلمانية، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ثم يتولي مكتب المجلس التنسيق مع وضع أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء داخل كل لجنة، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

إعلان قوائم الترشح لانتخابات اللجان النوعية

ويعقد المجلس الجلسة الثانية من يوم الأحد، لإعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويجوز بموجب نص اللائحة الداخلية للعضو التقدم باقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، وتعتبر هذه القوائم نافذة بعد مراجعتها بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وحرص المشرع على التوزيع المناسب لأعضاء مجلس النواب داخل اللجان البرلمانية، وتشكل كل لجنة من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، ويجوز لكل عضو الاشتراك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت.

الاقتراع السري لانتخابات اللجان النوعية

ويبدأ بعدها عملية الاقتراع السري داخل كل لجنة برلمانية، لانتخاب هيئة المكتب وتضم رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ويجوز الفوز بمقاعد هيئة المكتب بالتزكية بين الأعضاء داخل كل لجنة.

إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية

وتشهد الجلسة البرلمانية الثالثة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، إعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويتم إبلاغ الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة بأسماء هيئات مكاتب اللجان البرلمانية .

ويشار إلى أنه بموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجديد تم زيادة عدد اللجان لتصل لنحو 25 لجنة برلمانية.

اللجان البرلمانية التي ستشهد الانتخابات

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2- لجنة الخطة والموازنة

3- لجنة الشئون الاقتصادية

4- لجنة العلاقات الخارجية

5- لجنة الشئون العربية

6- لجنة الشؤون الأفريقية

7- لجنة الدفاع والأمن القومي

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى

9- لجنة القوى العاملة

10- لجنة الصناعة

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

12- لجنة الطاقة والبيئة

13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

14- لجنة التعلىم والبحث العلمي

15- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف

16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار

18- لجنة السياحة والطيران المدني

19- لجنة الشؤون الصحية

20- لجنة النقل والمواصلات

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

23- لجنة الإدارة المحلية

24- لجنة الشباب والرياضة

25- لجنة حقوق الإنسان

وبإعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية يوم الأحد المقبل،يكون المجلس قد استكمل خطواته الإجرائية إيذانا ببدء العمل المكثف التشريعي والرقابي من دور الانعقاد الثالث.