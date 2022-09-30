درجات الحرارة اليوم الجمعة 30-9-2022.. طقس شديد الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن درجات الحرارة مازلت تواصل ارتفاعها على عدد كبير من مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب تأثير الكتل الهوائية الشديدة الحرارة القادمة من صحراء السعودية، والتي عملت على عودة الموجات الشديدة من الحرارة مع بداية فصل الخريف.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، سيكون رطب وشديد الحرارة على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الصعيد، ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار ظهور الشبورة المالية في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتعلقة اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وفقا لما ذكرته الأرصاد الجوية، كما يلي جميع مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 36 - 24

العاصمة الإدارية 36 - 24

6 أكتوبر 37 - 23

بنها 36 - 24

دمنهور 35 - 24

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 36 - 23

دمياط 32 - 24

بورسعيد 31 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 36 - 24

الزقازيق 36 - 23

شبين الكوم 36 - 24

طنطا 35 - 23

شلاتين 39 - 28

الإسكندرية 35 - 23

العلمين الجديدة 35 - 23

وادي النطرون 36 - 24

مطروح 35- 23

السلوم 36- 24

سيوة 38 - 23

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

الطور 35 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 35 - 16

طابا 34 - 24

نويبع 36 - 25

حلايب 34 - 27

شرم الشيخ 37- 26

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 40 -28

الفيوم 37 - 23

بني سويف 38 - 23

المنيا 40- 24

أسيوط 40- 24

سوهاج 41 - 25

قنا 42 - 26

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

الوادي الجديد 41 - 28

أبو سمبل 41 - 27

أبو رماد 38 - 28

رأس حدربة 34 - 26