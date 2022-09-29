«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وسببان لـ«حر الخريف» (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تواصل الارتفاع اليوم على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فضلا عن امتداد جوي في طبقات الجو العليا، يزيد فترات سطوع الشمس نهارا خلال فصل الخريف، موضحة أنّ ارتفاع الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 36 و35 درجة مئوية، وبداية من الإثنين المقبل تنخفض درجات الحرارة حتى باقي أيام الأسبوع.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذه العوامل ستجعلنا نشعر بأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ووجود نشاط للرياح بعد الظهيرة ودخول ساعات المغرب والساعات الأولى من الليل، فإنّ سرعات نشاط الرياح تتراوح من 30 إلى 40 كم في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية.

نشاط الرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ويجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترات المساء، وخلال ساعات الليل تكون الأجواء ودرجات الحرارة معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق الساحلية».

طقس جنوب البلاد

وأوضحت غانم، أنّ المناطق الموجودة في جنوب البلاد، تكون الأجواء بها مائلة للحرارة رطبة خلال فترات الليل، كما يستمر تكون الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لن تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية.