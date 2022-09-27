«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على سيناء وحلايب وشلاتين مع بداية الخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق اليوم من وسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومدينتي حلايب وشلاتين، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة اليوم على تلك المناطق لكنها لا تؤثر على سير الحياة اليومية.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بكتلة هوائية حارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهي السبب في ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية، وتصل الحرارة لـ35 درجة على القاهرة الكبري، و43 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت «الأرصاد»، أنه مع بداية ساعات المساء يسود طقس معتدل الحرارة على جميع انحاء الجمهورية، بسبب هبوب رياح شمالية غربية وشرقية أحيانا تعمل على تلطيف حالة الطقس خلال فترات المساء.

درجات الحرارة اليوم

وتشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 35 - 23

العاصمة الإدارية 34 - 23

6 أكتوبر 35 - 22

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 22

كفر الشيخ 32 - 22

المنصورة 33 - 22

دمياط 31 - 22

بورسعيد 31 - 23

الإسماعيلية 36 - 22

السويس 35 - 22

الزقازيق 34 - 23

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 34 - 22

شلاتين 39 - 26

الإسكندرية 31 - 22

العلمين الجديدة 30 - 21

وادي النطرون 35 - 21

مطروح 29 - 21

السلوم 28 - 20

سيوة 36 - 20

العريش 30 - 22

رفح 30 - 22

الطور 35 - 24

كاترين 32 - 18

رأس سدر 37 - 21

نخل 34 - 16

طابا 36 - 23

نويبع 39 - 24

حلايب 35 - 26

شرم الشيخ 40 - 27

الغردقة 41 - 26

مرسى علم 38 - 26

الفيوم 39 - 23

بني سويف 39 - 23

المنيا 41 - 23

أسيوط 41 - 23

سوهاج 42 - 23

قنا 43 - 24

الأقصر 43 - 25

أسوان 43 - 26

الوادي الجديد 44 - 24

أبو سمبل 43 - 25

أبو رماد 37 - 26

رأس حدربة 33 - 26