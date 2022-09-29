«حياة كريمة» توزع شنط مدرسية ومساعدات على 1260 طالبا بالغربية

تعمل مبادرة حياة كريمة على رصد احتياجات المواطنين، في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وخاصة قبل بدء العملية التعليمية، ضمن مبادرة «راجعين نتعلم»، إذ سددت المصروفات للطلبة غير القادرين في محافظة الغربية، إضافة إلى توزيع مستلزمات مدرسية على 1260 طالبًا، داخل 10 إدارات تعليمية، في صورة هدايا للأطفال، من أجل إدخال البهجة والسرور عليهم.

توزيع المساعدات بطريقة لائقة

وقالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تنظيم عدة حفلات داخل 10 إدارات تعليمية، تم خلالها توزيع شنط وأدوات مدرسية، على 1260 طالبًا، في صورة هدايا، مراعاة للبعد الاجتماعي وبطريقة لائقة تحفظ لهم الآدمية، وسداد المصروفات الدراسية أيضا.

توزيع الشنط والأدوات المدرسية

وأضافت أن توزيع الشنط والأدوات المدرسية، جاء بعد عملية استقصاء وبحث عن طريق فرق الرصد الميداني، وبالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين، بالإدارات التعليمية المختلفة، من أجل جمع البيانات، عن الأسر الأكثر احتياجا، لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه، مشيرة إلى أنه يتم العودة إلى قاعدة البيانات بوزارة التربية والتعليم، للتأكد من أنهم غير خاضعين لأي إعفاء.

وأشارت «سامي» إلى أن المبادرة لاقت استحسان الجميع، مؤكدة أنها «حياة كريمة» تشمل أيضًا بناء الإنسان، والعمل على تأهيله، ضمن الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030، وليست مقتصرة على المشروعات التنموية والخدمية، ومبادرة «راجعين نتعلم» حرصت على التعليم بشكل خاص، لكونه ركيزة أساسية في بناء المجتمع.