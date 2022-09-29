«راجعين نتعلم» تسدد مصروفات الطلاب غير القادرين في قرى «حياة كريمة»

منذ 6 أيام، انطلقت مبادرة «راجعين نتعلم»، التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في القرى والمحافظات المختلفة، لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب ودفع المصروفات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مستلزمات مدرسية لذوي الهمم والأيتام

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمكنت المبادرة الرئاسية من رصد وتحديد أماكن الأسر التي تحتاج إلى الدعم، والتي توصلت إلى إجمالي 40 ألف طالب في 25 محافظة، حيث وفرت أكثر من 55 ألف خدمة تعليمية مختلفة للطلاب بهذه المحافظات، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المبادرة.

وتوجهت مبادرة «راجعين نتعلم» لمحافظات القاهرة وبني سويف، وبدأت توزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب من ذوي الهمم والأيتام، فضلا عن العمل على دفع المصروفات المدرسية للعديد من الطلاب غير القادرين، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

جهود «راجعين نتعلم» في الجيزة وكفر الشيخ

وفي اليوم الثالث، وصل قطار مبادرة «راجعين نتعلم» إلى محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد، حيث استكملت المبادرة عملها في توزيع المستلزمات المدرسية للطلاب هناك، وتمكنت من الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتسلم الطلاب في المحافظات سالفة الذكر، الأدوات المدرسية وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

ثم انطلقت المبادرة إلى محافظة كفر الشيخ، لتوزيع المستلزمات المدرسية على الفئات الأكثر احتياجا، وتحديدا طلاب مركز الرياض، وهناك سلمت «راجعين نتعلم» الأدوات المدرسية لطلاب المرحلتين الإعدادية والابتدائية.

كورال وأنشطة ترفيهية

وتوجهت «راجعين نتعلم» إلى عدد من المراكز في محافظة قنا، حيث تواجدت المبادرة في مراكز: الأقصر والقرنة وأرمنت وأسنا، إذ قدمت العديد من الأنشطة المختلفة للأطفال، إلى جانب توزيع المستلزمات المدرسية على طلاب مراكز أبنوب والفتح ومنفلوط بمحافظة أسيوط،.

وفي أسوان، قدمت مبادرة «راجعين نتعلم»، عددا من الأنشطة الترفيهية المختلفة للأطفال، تنوعت بين الفعاليات الرياضية والترفيهية، مثل الرسم على الوجوه، بالتعاون مع قسم التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم وطلاب التربية النوعية، فضلا عن تقديم الشخصيات الكرتونية، والفقرات الغنائية، كما سلمت المستلزمات المدرسية على الأطفال الأكثر احتياجا في المحافظة.

وتضمنت المبادرة في أسوان، توفير عدد من القوافل الطبية من أجل توفير خدمة الكشف على الطلاب وأولياء الأمور، والتي جاءت بالتنسيق والتعاون بين المبادرة ووزارة الصحة والسكان، كما تضمنت الأنشطة التي وفرتها «راجعين نتعلم» هي فقرات الكورال والتي تمت من خلال طلاب مدارس النيل الخاصة وفرقة قصر ثقافة أسوان.