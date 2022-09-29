حماقي يختتم حفلاته لخريجي جامعة الإسكندرية على شاطئ سيدي جابر «صور»

اختتم الفنان محمد حماقي سلسلة حفلاته لخريجي كليات جامعة الإسكندرية بحفل لطلاب كلية الآداب على شاطئ سيدي جابر أمام أضخم حضور جماهيري وسط أجواء لايف بمواصفات تتخطى العالمية في التنفيذ والإبهار.

حفل حماقي لخريجي كلية الآداب بجامعة الإسكندرية

وأقيم الحفل لخريجي كلية الآداب جامعة الإسكندرية ورغم أن توقيت إقامته لم يكن ضمن أيام الإجازة الأسبوعية إلا أنه حقق حضورا تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان من محبي حماقي سواء خريجين أو ممن حرصوا على ختام العطلة الصيفية مع نجمهم المفضل خاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

3 حفلات لحماقي في الإسكندرية

وسيطر حماقي على مدى شهر على أضخم 3 حفلات تخرج بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.

وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «نفسي ابقي جنبه، زيها مين، لا ملامة، من قلبي بغني، من البداية، أحلى حاجة فيكي، هوا دا حبيبي، جمالها استثنائي، أدرينالين».

وفي ختام الحفل وجه حماقي كلمة شكر لكل من ساهم في نجاحه بداية من جمهور الإسكندرية وتفاعله الرائع ومرورا بإدارة أعماله علي رأسهم المتتج حمدي بدر وختاما بال fire works للفنان أحمد عصام.

وأحيا محمد حماقي مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022 بالإضافة إلى حفلاته بدول الخليج العربي التي حققت جماهيرية غير مسبوقة.