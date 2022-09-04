محمد حماقي عن حفله بالعلمين الجديدة: «ما يتنسيش»

أعرب الفنان محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بنجاح حفله في العلمين الجديدة والذي اختتم به موسم حفلات صيف 2022.

ونشر حماقي فيديو من حفله في العلمين وعلق عليه قائلا: «شكرا لكم على الحفلة الموسيقية التي لا تُنسى».

حماقي يختتم حفلات موسم الصيف

واختتم محمد حماقي حفلات موسم الصيف بحفل غنائي ضخم بالعلمين الجديدة رفع شعار كامل العدد، وقدم حماقي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة منها «زيها مين» و«لا ملامة»، «من قلبي بغني»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هو دا حبيبي» و«جمالها استثنائي».

كما أحيا حماقي مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022، بالإضافة إلى حفلاته بدول الخليج العربي والتي حققت جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.

أغنية قلبي حبك جدا

يذكر أن حماقي طرح مؤخرا أغنية قلبي حبك جدًا من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر Mike Bozzi، فواصل موسيقية أحمد إبراهيم، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتار بباوي.