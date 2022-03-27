بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب ولجان نقابة أطباء الأسنان

اختار مجلس نقابة أطباء الأسنان، أعضاء هيئة المكتب، ولجان النقابة، وجاء على منصب الوكيل الدكتور حسين عبد الهادي، والدكتور محمد علاء أمينا عاما، والدكتور يوسف حمزة، أمين الصندوق، والدكتور محمد خطاب، أمين عام مساعد، والدكتور أيمن عبد المتجلي أمين صندوق مساعد النقابة.

تشكيل اللجان

وجاء تشكيل اللجان كالتالي:

- لجنة القيد والتحقيقات الدكتور حسين عبد الهادي.

2- لجنة الشباب الدكتور هشام عبد الناصر.

3- اللجنة الاجتماعية الدكتور أشرف زعلوك.

4- اللجنة التعليم المستمر الدكتورة عبير عبد اللطيف.

5- اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد الشيال.

6- لجنة «هي» الدكتورة شهيرة معتصم.

7- اللجنة القانونية الدكتور محمد بدوى.

8- لجنة المؤتمرات الدكتور أحمد مبروك.

9- لجنة فض المنازعات الدكتور مجدي بيومي.

10- لجنة الشكاوي والمقترحات الدكتور محمد بدوى.لجنة الرواد الدكتور سيد السجاعى.

12- لجنة تنظيم مزاولة المهنة الدكتورة فاطمة غيث.

13- لجنة أدعياء المهنة الدكتورة صفاء فؤاد.

14- لجنة التواصل مع الجامعات الدكتور مجدي بيومي.

15- لجنة النقابة الإلكترونية الدكتور حسين عبد الهادى.

16- لجنة النقابات الفرعية الدكتور أحمد رفعت

انتخابات التجديد النصفي

وانطلقت، منذ أيام، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، لاختيار نصف مقاعد عضوية النقابة العامة، والمقاعد الفارغة بالقطاعات، ونصف مقاعد الفرعيات، وتعقد انتخابات نقابة أطباء الأسنان كل عامين «تجديد نصفي»، لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابة الفرعية، بينما يجري انتخاب النقيب ورؤساء النقابات الفرعية كل 4 سنوات، وفقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969 وكذلك لائحته التنفيذية.

وجرى التصويت على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لاختيار 3 أعضاء فوق سن 15 عاما، و3 أعضاء تحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، إضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية في «بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط»، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.