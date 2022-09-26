 الداخلية تستضيف دورة تدريبية للكوادر الأمنية في مكافحة العنف ضد المرأة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة، في مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية الثانية، لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من (19 – 22 سبتمبر 2022م)، والتي تم تنظيمها للكوادر الأمنية العاملة بمجال مكافحة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالبلاد.

التدريب على الإطار القانوني للتصدي للعنف ضد المرأة

وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاور، من بينها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني «المصري الإسباني»، للتصدي لتلك الجرائم في إطار المعايير الدولية، وكذا إجراءات إنفاذ القانون والتحديات المتعلقة بها في التعامل مع الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إبراز دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة ودعم ورعاية المرأة.

صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في المجالات الأمنية

ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة، واستكمالا لجهودها في هذا المجال، والتي ترتكز على العديد من المحاور، من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.