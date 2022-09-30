التعليم تكشف عن مناهج الصفين الرابع والخامس.. التقييم يعتمد على 3 اختبارات

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الدراسة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022/2023، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة بأنواعها.

معلم اللغة العربية مسئول تدريس القيم واحترام الآخر

وقالت وزارة التربية والتعليم، يشارك في تدريس المناهج الدراسية، معلمو المواد الأساسية، كل في تخصصه كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيًا.

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لمادة التكنولوجيا المعلومات فيستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي، أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمو المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فتتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.

يجوز لمديري المديريات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات، إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفقاً لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

المناهج المقررة على طلاب الصفين الرابع والخامس

وشددت وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري بحظر تطبيق أية مقررات دراسية، بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزاري (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيم واحترام الآخر، والتربية البدنية والصحية وأنشطة التوكاتسو التربية الدينية والعلوم والدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية والتربية الفنية والتربية الموسيقية واللغة الانجليزية).

وأكدت وزارة التعليم، أن نظام التقييم يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ويتم تقييمها كالتالي:

- الاختبار الأول: نهاية الشهر الأول (15 درجة).

- الاختبار الثاني: نهاية الشهر الثاني (15 درجة).

- الاختبار النهائي: نهاية كل فصل دراسي (30 درجة)

- المهام الأدائية: يخصص لها 35 درجات.