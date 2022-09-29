«التعليم»: 35 درجة لتقييم المهام الأدائية لطلاب «رابعة وخامسة ابتدائي»

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس، والمهام الأدائية بمدارس التعليم العام «الرسمية - الرسمية لغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بأنواعها العربي واللغات»، اعتبارا من العام الدراسي 2022-2023، موضحا أنّ القرار الوزاري 176، تضمّت تخصيص 35 درجة للمهام الأدائية لكل مادة، توزع: «5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي».

المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات

وأوضح القرار الوزاري، أنّ المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب المهارات، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وتمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عدد من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدا منها لإنهائه خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميوله.