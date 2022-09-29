«التعليم»: نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2023 بالألوان

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة إعلان تقييمات الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحة أنّه سيتم عقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس.

تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالألوان

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم اعلان تقييم المتعلم في صورة 4 ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).

احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه يراعي عند تقدير درجات الطالب وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي التالي:

- تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد، طبقا للجدول الموضح لنظام التقييم وأدواته، الوارد بالمادة السابعة من هذا القرار.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسين للمادة وفق المعادلة التالية: «مجموع درجات الفصل الدراسي الأول ومجموع درجات الفصل الدراسي الثاني».