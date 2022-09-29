«التعليم» تكشف تفاصيل درجات «المواظبة»: 5 كاملة لمن يداوم على الحضور

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل درجات المواظبة على الحضور بالمدارس لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنّها كثّفت استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب للمدارس وسط تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

تفاصيل «5 درجات» مواظبة

وفنّدت الوزارة في كتاب دوري جديد، تفاصيل درجات المواظبة، موضحة أنّ الطالب يحصل على 5 درجات كاملة حال كان مواظبا على حضور الطالب إلى المدرسة، وتغيّبه أحيانا بعذر مقبول، ويحصل الطالب على 3 درجات حال كان مواظبا على الحضور ويتغيّب أحيانا 3 أيام دون عذر، ويحصل على درجة واحدة حال تغيّبه كثيرا ودون عذر.

تفاصيل تدريس المناهج الدراسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنّ تدريس المناهج الدراسية يتم من خلال معلمي المواد الأساسية كل في تخصصه، ويتولى تدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا.

وأكدت الوزارة أنّه بالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنية يتولى تدريسها معلمو المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو فتتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنّ التوجيه الفني للمواد الدراسية يكون من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية كل في تخصصه، نزولا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.