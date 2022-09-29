صحيفة: خط الغاز الذي يمر بأوكرانيا يوفر 42 مليون متر مكعب لأوروبا

قالت صحيفة «إنرجي وورلد» إنه إذا وقعت شركة جازبوم الروسية عقوبات على «نافتوجاز» الأوكرانية، يؤدي إلى زيادة حدة الأزمات التي تواجه قارة أوروبا.

وقالت الصحيفة إن «نافتوجاز» بدأت في تنفيذ العديد من الإجراءات ضد شركة «جازبوم» في وقت سابق من هذا الشهر، لعدم قيام الشركة الروسية بدفع رسوم عبور الغاز من خطوط الأنابيب التي تمر أوكرانيا إلى أوروبا.

العقوبات قد تمنع تدفقات الغاز إلى أوروبا مجددا

وعلى الجانب الآخر، نفت «جازبروم» جميع هذه المزاعم، لافتة إلى أن روسيا قد تفرض عقوبات قاسية على الشركة في حال استمرارها في هذا الأمر، مما لا شك فيه أن هذه العقوبات قد تمنع تدفقات الغاز إلى أوروبا مجددا.

وبدون الالتفات إلى العقوبات التي قد تنفذها موسكو، قال الرئيس التنفيذي لشكر نافوتجاز، إن الشركة ستستمر في إجراءات التحكيم ضد شركة جازبروم.

أوروبا ستتحول إلى سوق غاز أوروبية بدون غاز

وقالت ناتاشا فيلدنج، رئيسة تسعير الغاز لدى أرجوس ميديا، إن العقوبات تجعل القارة العجوز تمر بأسوأ سيناريو خشيت منه الدول خلال فصل الصيف، مضيفة أن أوروبا ستتحول إلى سوق بدون غاز.

وأضافت «فيلدنج» أن الخط الذي يعبر بأوكرانيا هو الخط الوحيد الذي مازال يعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، منوهة أنه يخدم دول جنوب أوروبا.

ارتفاع أسعار الطاقة في هولندا خلال هذا العام إلي 120%

ويسمح الخط بأوكرانيا إلى نقل نحو 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، مما يعني أن وقف هذا الخط قد يزيد من حدة أزمة الطاقة في أوروبا.

ومنذ حديث شركة جازبروم عن العقوبات، ارتفعت أسعار الطاقة في هولندا بنسبة 13%، لتصل الزيادة خلال هذا العام إلى 120 في المائة.