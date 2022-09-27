قصف روسي على وسط أوكرانيا يسفر عن تدمير مطار مدينة «كريفي ريه»

قالت السلطات الأوكرانية، إن الجيش الروسي، قصف مطار مدينة «كريفي ريه» وسط أوكرانيا، بصاروخ من طراز«كيه أتش 59»، مدمرا بنيته التحتية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

وأسفر القصف الروسي عن تدمير مدرج مطار «كريفي ريه» وقاعة الانتظار، كما دمر القصف المباني الإدارية.

وشدد عضو مجلس إدارة مقاطعة «زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، على ضرورة محاكمة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي بتهمة الخيانة، على تسليمه إدارة البلاد للولايات المتحدة وبريطانيا في مواجهة «موسكو»، وعمالته لهما.

روجوف: يجب رفع قضية جنائية ضده

وأضاف روجوف، أن زيلينسكي، في الواقع عميل أجنبي، ويجب رفع قضية جنائية ضده وضد المتواطئين معه منذ أمد بتهمة الخيانة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار روجوف، إلى أن السلطات الأوكرانية تمنع دخول سكان إلى «زابوريجيا» حتى لا يتمكنوا من المشاركة في استفتاء الانضمام إلى روسيا الجاري.

وبدأ الاستفتاء في مقاطعة «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر الجاري، وسيستمر حتى اليوم الثلاثاء.

بدوره، قال القائد السابق لقيادة عمليات القوات المشتركة، الجنرال الإيطالي ماركو بيرتوليني، في مقابلة صحيفة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لتقسيم أوروبا إلى أجزاء غربية وشرقية عبر إطالة الحرب «الروسية الأوكرانية»، ومحاولات استنزاف «موسكو».

سنودن: سيكون لقليل من الاستقرار تأثير إيجابي على أسرتي

من جانبه، أعرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي «إن أس أيه»، إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، عن شعوره بالأمان بعد حصوله على الجنسية الروسية بمرسوم من رئيس البلاد فلاديمير بوتين، وقال ردا على منشوره في 2020 بأنه تقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية، إن بعد عامين من الانتظار و10سنوات في المنفى، سيكون لقليل من الاستقرار تأثير إيجابي على أسرته.

وفي وقت سابق، أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إن الجنسية الروسية منحت لسنودن بناء على طلبه.

من جانبه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، تغريم شركة «إندوسويس» المالية السويسرية، التابعة غير مباشرة للمجموعة المالية الفرنسية «كريدي أجريكول» الفرنسية، 720 ألف دولار، لخرقها عقوبات «واشنطن» المفروضة على روسيا.

«إندوسويس» أجرت معاملات بالدولار نيابة عن 17 عميلا

وأشار المكتب الأمريكي، إلى أن «إندوسويس»، اجرى معاملات بالدولار نيابة عن 17 عميلا بعض هؤلاء العملاء كانوا في «شبه جزيرة القرم».

وفي الدنمارك، أعلنت «وكالة الطاقة»، تسجيل تسرب للغاز في أحد فرعي أنابيب غاز «السيل الشمالي 2» الروسي، جنوب شرق «شاطئ ديودي»، وفرض طوق عازل على طول 5 أميال بحرية بمحاذاة منطقة التسرب.

وأشارت «وكالة الطاقة» في تقرير، إلى إبلاغ الدنمارك بانخفاض حاد في الضغط بخط أنابيب الغاز، حيث تشير الفحوص الأولية إلى حدوث تسرب في أحد فرعي الأنبوب في المياه الدنماركية جنوب شرق ديودي".

وكانت شركة «نورد ستريم إيه جي»، قالت في وقت سابق، إن تم إخطار السلطات الساحلية في: «ألمانيا -الدنمارك-السويد-فنلندا-روسيا».

من جانبه، قال الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم «آسيان»، «ليم جوك هوي»، إن من الأهمية الشراكة بين الرابطة، و«بكين» و«واشنطن» على حد سواء، معبرا خلال مؤتمر في مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن، معبرا عن أمله في تعامل واشنطن وبكين فيما بينهما بشكل بناء لجعل المنطقة ملائمة أكثر للتجارة والاستثمارات