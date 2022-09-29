صحيفة يونانية: أزمة الطاقة تهدد بانقطاع خدمات المحمول في أوروبا

وفقا لما ذكرته صحيفة «إيكاثيميريني» اليونانية، يمكن للهواتف المحمولة أن تصبح مظلمة في جميع أنحاء أوروبا، إذ ستنقطع شبكة المحمول خلال فصل الشتاء، كما سيجري تعطيل أجزاء من تقنين الطاقة، إذا استمر الحال على ما هو عليه ولم تحصل أوروبا علي الطاقة أو تجد حل لهذه الأزمة.

وأدى قرار روسيا بوقف إمدادات الغاز عبر طريق أنابيب خط الغاز الرئيسية لأوروبا في أعقاب الصراع في أوكرانيا، إلى زيادة فرص حدوث نقص في الطاقة، وازداد الوضع سوءًا بسبب إغلاق العديد من محطات الطاقة النووية لأغراض الصيانة.

البنية التحتية للاتصالات في أوروبا على المحك

ويقول مسؤولو صناعة الاتصالات، إنهم يخشون أن يؤدي الشتاء القارس إلى وضع البنية التحتية للاتصالات في أوروبا على المحك، ما يجبر الشركات والحكومات على محاولة التخفيف من التأثير.

وقال 4 مديرين تنفيذيين في قطاع الاتصالات، إنه لا توجد حاليًا أنظمة احتياطية كافية في العديد من الدول الأوروبية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، ما يزيد من احتمالية انقطاع الهاتف المحمول.

نصف مليون برج اتصالات

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا والسويد وألمانيا، ضمان استمرار الاتصالات حتى إذا انتهى انقطاع التيار الكهربائي باستنفاد البطاريات الاحتياطية المثبتة على آلاف الهوائيات الخلوية المنتشرة عبر أراضيها.

ويوجد في أوروبا ما يقرب من نصف مليون برج اتصالات ومعظمها به بطاريات احتياطية تدوم حوالي 30 دقيقة لتشغيل الهوائيات المحمولة.