روسيا تطالب بايدن بالكشف عن تورط الولايات المتحدة في تسريب «نورد ستريم»

طالبت السلطات الروسية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكشف عما إذا كانت للولايات المتحدة دور في تسرب الغاز من خط «نورد ستريم» في بحر البلطيق، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن التسريبات في خطي الأنابيب الرئيسيين المخصصين لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا نجمت عن أعمال تخريبية، دون توجيه اتهامات مباشرة لروسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن «التعطيل المتعمد لنقل الغاز سيؤدي إلى أقوى رد ممكن»، دون أن تكشف عن طبيعة الرد المتوقع، أو الجهة المستهدفة بالإجراء.

في وقت سابق، وجهت أوكرانيا الاتهام إلى روسيا بتنفيذ «هجوم إرهابي» ضد المصالح الأوروبية، عبر استهداف خط «نورد ستريم»، ما يأتي بعد توجيه اتهامات أوروبية لروسيا باستخدام إمدادات الغاز وخط نورد ستريم كسلاح ضد الغرب.