وظائف وزارة الشباب والرياضة لحاملي المؤهلات المتوسطة.. الشروط والتفاصيل

نشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل وظائف وفرص عمل في عدد من الشركات والأماكن وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة كارفور لفرع 15 مايو و العاشر من رمضان، وهي كما يلي:

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وشركة كارفور في حاجة لشغل عدد من الوظائف الأتية:

1. شيف جزار

2. شيف خباز

3. شيف أجبان

4. شيف قسم الوجبات الجاهزة

5. بائع خضار و فاكهة

6. سماك

أماكن العمل

15 مايو و العاشر من رمضان

شروط الحصول على الوظائف

أن يكون المتقدم لكل الوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل متوسط

خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

حد أقصى للسن 40 سنة

ذكور و إناث

المميزات والحقوق

رواتب مجزيه تحدد حسب الخبرة

عدد ساعات العمل تص إلى 9 ساعات

شيفتات متغيرة

يوم راحة في الأسبوع

يحصل العامل على مواصلات أو بدل مواصلات

أرباح سنوية

تأمين طبي (عائلي)

تأمين اجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم للوظيفة من خلال ملء تلك الاستمارة والذهاب مباشرةً إلى العنوان والميعاد، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر

كما يمكن الذهاب إلى عنوان المقابلة وهو:

كارفور المعادي الطريق الدائري مبنى الهايبر ماركت مدخل الموظفين اسفل الكوبري الجديد

وي عقد اليوم التوظيفي يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10صباحا إلى الساعة 4 مساءا.

عنوان المقابلة كارفور المعادي الطريق الدائري مبنى الهايبر ماركت مدخل الموظفين اسفل الكوبري الجديد يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساءا.