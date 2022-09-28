 «الأوقاف» تعلن موعد الاختبار التحريري لمسابقة وظائف التفتيش والرقابة

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين في مسابقة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة في التخصصات التالية «مالي- إداري- أوقاف ومحاسبة - سكرتارية»، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا يوم الخميس الموافق 13 /10 /2022 م بمسجد النور بالعباسية.

وأكدت الوزارة ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي أن تكون سارية، مع تقديم إفادة رسمية من المديرية بأن شروط المسابقة تنطبق على الفرد المتقدم لها.

توزيع الأضاحي

ومن جانب آخر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع «التضامن»، بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام تنطلق الجمعة 30/ 9/ 2022م، وحتى الأربعاء 5/10/2022م لعملية توزيع 21 طنًّا من اللحوم الدفعة الحادية عشرة.

أبرز المحافظات التي تم توزيع اللحوم فيها

يتم توزيع لحوم الأضاحي على المحافظات الآتية: «القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - سوهاج - دمياط - الأقصر- أسوان - مرسى مطروح - البحر الأحمر- بورسعيد- الوادي الجديد- السويس»، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 325 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.