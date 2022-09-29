معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 2022.. اعرف الحدود الدنيا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل تنسيق معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 2022، والذي يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة حسب ما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أن معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية يقبل طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم» بتنسيق مختلف لكل شعبة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 2022 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

تنسيق معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

الشعبة العلمية - معهد معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 219 درجة.

الشعبة الأدبية - معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 220 درجة.

الحدود الدنيا لمعاهد النيل العالي للعلوم التجارية

شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجات.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 207.0 درجات.

المعهد التكنولوجي العالي إدارة بمرسى مطروح 206.0 درجات.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 206.0 درجات.

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 206.0 درجات.

المعهد العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجات.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية 208.0 درجات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0 درجات.