تنسيق معهد المطرية سياحة وفنادق 2022.. «التعليم العالي» تعلن الحد الأدني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد المطرية سياحة وفنادق 2022، موضحة أن معهد الصفوة العالي يقبل طلاب الشعبة الأدبية والعلمية رياضة وعلوم، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المطرية سياحة وفنادق 2022 من خلال الخطوات الآتية:

- الخطوة الأولي من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الخطوة الثانية إدخال رقم الجلوس.

- الخطوة الثالثة إدخال الرقم السري.

- الخطوة الرابعة اختيار زر «الحصول على النتيجة».

خطوات تنسيق معهد المطرية سياحة وفنادق 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن التسجيل في معهد المطرية سياحة وفنادق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية، وتحديد مصدر الحصول على شهادة الثانوية العامة، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، ويبدأ الطالب في إدخال الرغبات، وطباعة بطاقة الترشيح بعد ظهور النتيجة.

تنسيق معهد المطرية سياحة وفنادق 2022

الشعبة العلمية

- معهد الفني للفنادق المطرية 226 درجة.

- ك. ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية 237 درجة.

- معهد الفني التجارى بالمطرية 224 درجة.

- معهد ك. ت. فني صناعى المطرية 223 درجة.

الشعبة الأدبية

- معهد الفني التجاري بالمطرية 234 درجة.

- الفني للفنادق المطرية 230 درجة.

الحدود الدنيا للمعاهد

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 206.0 درجة.

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 262.0 درجة.

العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0 درجة.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0 درجة.

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 206.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 207.0 درجة.