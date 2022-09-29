تنسيق معهد العبور العالي نظم ومعلومات 2022.. قائمة الحدود الدنيا للتسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات 2022، موضحة أن المعهد يقبل طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم»، ويبدأ التنسيق اعتباراً من أول أكتوبر المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات:

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات 2022 بواسطة موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق ادخال رقم الجلوس والرقم السري، والضغط على زر «الحصول على النتيجة».

تنسيق معهد العبور العالي 2022:

الشعبة العلمية

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات، 289 درجة.

- معهد ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي، 264 درجة.

- معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية، 214 درجة.

- معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة، 212 درجة.

الشعبة الأدبية

معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية، 214 درجة.

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة، 212 درجة.

الحدود الدنيا للمعاهد

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح، 206.0 درجة.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى، 206.0 درجة.

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر، 206.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، 207.0 درجة.

العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط، 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة، 208.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية، 208.0 درجة.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات، 208.0 درجة.