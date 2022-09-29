تنسيق معهد فنون تطبيقية التجمع الخامس 2022.. اعرف الحد الأدنى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد فنون تطبيقية التجمع الخامس 2022، الذي يبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة أنه يجري حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمختلف الجامعات، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد فنون تطبيقية

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق معهد فنون تطبيقية التجمع الخامس 2022 بواسطة موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الدخول إلى الموقع وكتابة رقم الجلوس والرقم السري، واختيار «الحصول على النتيجة»، وجاء الحد الأدنى 277 درجة.

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- اختيار مصدر الحصول على شهادة الدبلومات الفنية.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- تسجيل الطالب للرغبات.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح بعد ظهور نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

الحدود الدنيا للمعاهد

المعهد العالي حاسبات وادارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجات.

- معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجات.

- المعهد التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0 درجات.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 206.0 درجات.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 206.0 درجات.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 207.0 درجات.

- العالي سياحة وفنادق الإسماعيلية 208.0 درجات.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0 درجات.