المطاعم السياحية تبدأ العمل وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي اليوم

تبدأ المنشآت والمطاعم والمحال السياحية في العمل، اليوم الجمعة، وفقا للتوقيت الشتوي بحيث تكون المواعيد من الـ5 صباحًا وحتى الـ12 من منتصف الليل مع مدها لمدة لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية للدولة.

وقال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المنشآت والمطاعم السياحية ستبدأ من اليوم وحتى الخميس الأخير من شهر أبريل المقبل في العمل، بالتوقيت الشتوي، موضحًا أنّ مواعيد عمل صالات «الديسكو» صيفا وشتاء تكون من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 من صباح اليوم الثاني، أما مواعيد عمل الملاهي الليلية صيفا وشتاء فهي من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي.

طلب لوزارة السياحة لتعديل مواعيد عمل المطاعم في الشتاء

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أنّ خدمتي «تيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل بالمنشآت والمطاعم السياحية مستمرتان على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أنّ الغرفة تدرس حاليًا التقدم بطلب جديد إلى وزارة السياحة والآثار لمد مواعيد عمل المطاعم خلال فصل الشتاء الجاري، حتى تستطيع المطاعم جذب أكبر عدد من الرواد، خصوصًا راغبي السهر.

المطاعم الموجودة في المنشآت الفندقية

وأوضح فتحي، أنّ المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة في المنشآت الفندقية لا ينطبق عليها مواعيد الفتح والغلق الحالية، إذ إنّها مفتوحة على مدار 24 ساعة، وهو الحال نفسه بالنسبة لكازينوهات ألعاب المائدة التي تعمل على مدار اليوم.

يشار إلى أن نسب الإقبال على تناول الوجبات في المطاعم والمنشآت السياحية تراجعت بشدة، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بسبب عودة السياح العرب إلى بلدانهم بعد بدء العام الدراسي هناك، فضلا عن استعداد الأسر المصرية لبدء الدراسة والتي ستنطلق غدًا السبت.