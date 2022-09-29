برلماني يهنئ السيسي بحصوله على جائزة دولية: ذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، التي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء في مجال رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وقال اللواء طارق نصير، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وهو يولي اهتماما مضاعفا لـ ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حرصه على ضمان حقوقهم، حيث لا يدع مناسبة او احتفالية إلا ويؤكد أنهم شريك أساسي في بناء الوطن.

وأضاف «نصير» في بيان له، أن الرئيس السيسي كان خصص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو خير دليل على اهتمام الدولة بهم، حيث تحقق خلال هذا العام العديد من المطالب التي نادي بها ذوو الهمم، ومن أهمها حقهم في التعليم والصحة والعمل والمعاش، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

إطلاق مبادرة «وطن بلا إعاقة»

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن، كان أطلق مبادرة «وطن بلا إعاقة» لخدمة ودعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم، انطلاقا من اهتمام الرئيس السيسي، بهم لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس الشيوخ على أن ذوي الهمم، يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس السيسي، سدة الحكم وتوجيهاته للحكومة، بإزالة كل المعوقات التي تواجههم لذلك هم يشعرون بالفخر والسعادة لتحقيق أحلامهم، التي تحولت لحقيقة على أرض الواقع.