السيسي عقب تسلّمه جائزة الأولمبياد الدولية: تقدير لجهود مصر تجاه ذوي الهمم

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن امتنانه لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، قائلا إنّها تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة، في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم، وأنّهم قادرون باختلاف.

السيسي يتسلّم جائزة الأولمبياد الدولية

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، أهدت الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جائزتها الدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، في قصر الاتحادية، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم.