«الإسكان»: 11 ألف متقدم من ذوي الهمم في الأسبوع الأول لحجز الوحدات

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن عدد المتقدمين للإسكان الاجتماعي لذوي الهمم تجاوز 11 ألف متقدم، وبعد يومين سدد 400 مواطن مقدم الحجز، موضحة أن الوحدات المطروحة تتراوح أسعارها من 197 لـ310 آلاف جنيه، والأولوية لمحدودي الدخل.

أعداد كبيرة من الوحدات السكنية بـ8 محافظات

أوضحت «عبد الحميد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن الصندوق طرح أعدادا كبيرة من الوحدات السكنية على مستوى 8 محافظات، مضيفة أنه لا توجد أي مشكلات أو شكاوى حتى الآن، والمواطن يتقدم لشراء الكراسة بالمستندات لسداد جدية الحجز.

22 بنكا لتمويل الوحدات السكنية

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة لحجز الوحدات السكنية تتضمن شهادات الدخل وعقد الإيجار المقيم به المواطن بالفعل أو إيصالات مرافق مع بطاقات الرقم القومي السارية، موضحة أن الصندوق يوزع المتقدمين على 22 بنكا متعاونين مع الصندوق لسرعة الانتهاء من السداد والتسلم الفوري للوحدات السكنية.

وأكدت أن 5% من الوحدات السكنية متاحة لذوي الهمم، ولهم الأولوية في الحصول على الوحدة بالدور الأرضى تسهيلا عليهم في الحركة.

وخصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، للحصول على الوحدات السكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل، بنظام التقسيط الذي يصل إلى 30 عاما، فضلاً عن طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد المميكنة بمختلف محافظات الجمهورية.